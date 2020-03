Municípios

A direção do Clube Esportivo Travesseirense, de Travesseiro, que havia cancelado a realização de show-baile com Rogério Magrão & Banda, no dia 21 de março, anunciou nesta semana o cancelamento do baile das motos agendado para dia 4 de abril, com animação da Banda Barbarella. O presidente Marcos Rempel informou que a festa foi reagendada para o dia 20 de dezembro com uma domingueira que inicia às 14h com a Banda Scala, seguida do show com a Banda Barbarella. As cautelas adquiridas de forma antecipada para o sorteio das motos valem para a festa do dia 20 de dezembro.

Por daiane