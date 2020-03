O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

A pandemia coronavírus vem trazendo incertezas frente à necessidade de isolamento, risco de contaminação, talvez até desemprego ou dificuldade financeira. Isso vem afetando toda a população mundial, e é tão séria que podemos adoecer mentalmente. Por isso, a Organização Mundial da Saúde fez um guia com os cuidados para a saúde mental de todos nós. Destaco alguns pontos que considero fundamentais:

• Não fique o dia inteiro acompanhando notícias em telejornais ou em redes sociais. Quando você faz isso, o sistema de alerta do seu cérebro fica ligado o tempo inteiro, anunciando perigo…perigo…perigo…Nesses casos, seu cérebro libera substâncias (noradrenalina, adrenalina, cortisol) dessa forma, que quando liberadas em excesso fragilizam nosso sistema imunológico e ficamos mais suscetíveis a adoecer. Então, alterne o que você vê. Assista a um filme, uma série, um canal de receitas ou algo leve de sua preferência.

• Mantenha uma alimentação saudável. Nutrientes saudáveis fortalecem nosso sistema imunológico e, consequentemente, nossa saúde. Essa pode também ser uma ótima dica para a convivência familiar. Cozinhar juntos, dividindo tarefas ou até experimentar novas receitas pode ser bem divertido e prazeroso.

• Pratique alguma atividade física. Hoje, vídeos no YouTube ensinam vários exercícios que podem ser feitos em casa, também reunindo a família. Vale colocar alguma música de sua preferência e reunir a galera para dançar. Exercícios físicos liberam substâncias importantes que trazem bem-estar.

• Aprenda alguma coisa nova. A internet nos permite acesso a vários cursos e muitos agora estão sendo oferecidos de forma gratuita. Busque ocupações que estimulem o cérebro, tenha um tempo para jogos, que também estimulam o raciocínio. Destaco os jogos de tabuleiro, que são uma ótima forma de integração familiar.

• O isolamento social é somente físico. Mantenha contato com as outras pessoas, por e-mail, WattsApp ou vídeo-chamada. Ligue para seus amigos, familiares, conversem, lembrem das “velhas e boas histórias”. Ligue para aquela pessoa que está mais sozinha. Isso pode mudar seu dia.

• Evite formas errôneas de lidar com o estresse, como o uso de tabaco, álcool ou exagero de comida. Essas formas trazem, somente, um alívio momentâneo e acabam nos adoecendo a longo prazo. Conversem sobre suas angústias, seus medos.

• Essa situação é difícil para todos e incluo aí as crianças, que precisam estar informadas e orientadas, dentro da sua capacidade. Nossos filhos, mesmo pequenos, já perceberam que algo está diferente, e saber o que está acontecendo diminui a angústia. Dedique um tempo especial aos filhos. Brincar, jogar, permitir que o lúdico nos ajude a lidar com o real é muito saudável.

• Manter uma rotina, com horário para levantar, fazer as refeições, estudar, praticar exercícios. Nada de ficar de pijama o dia inteiro.

• Também é importante estar atento às demandas internas. Monitorar nossos sentimentos e emoções. Perceber como estamos lidando com tudo isso é importante para nossa saúde, e se ficar difícil, procure ajuda. Os psicólogos estão atendendo on-line neste período e você não precisa passar por isso tudo sozinho. Mantenha a terapia, mantenha os tratamentos de saúde ou busque um profissional. Juntos somos mais fortes.

