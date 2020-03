Geral

Hábitos de higiene, ao lado de se evitar locais com grande número de pessoas, são as principais medidas para conter o avanço do novo coronavírus, já que não existe um tratamento para a doença Covid-19 e suas complicações. Lavar as mãos com frequência é a principal medida e não é necessário usar álcool gel, embora ela seja mais prático e fácil de carregar.

O virologista Flavio Fonseca, do centro de pesquisa em vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), explica que o vírus nas mãos fica protegido por materiais biológicos, que são destruídos pelo sabão. Desta forma, o coronavírus fica exposto e morre. O sabão age desmanchando a parte externa do vírus, uma camada de gordura na qual estão inseridas as proteínas que fazem a ligação dele com as células.

Mas só isto não basta. Todas as pessoas precisam evitar tocas as mucosas dos olhos, nariz e boca, por onde o vírus entra no corpo. Como ele sobrevive sobre superfícies por algumas horas, compartilhar objetos como copos e talhes também não é recomendado. A própria toalha de rosto no banheiro não deve ser compartilhada. Nem todas as pessoas com o vírus têm sintomas. Então, com ou sem eles, é necessário usar a etiqueta respiratória. Ao tossir ou espirrar, a boca deve ser protegida com o braço para evitar de espalhar o vírus pelo ambiente. Se a pessoa usar a mão vai deixar o vírus onde tocar.

As principais orientações são:

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar

Utilizar lenço descartável para higiene nasal

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos de uso pessoal

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado

Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool

Deslocamentos/viagens não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente

Locais fechados e com grande aglomeração de pessoas devem ser evitados. Saídas de casa somente devem ser feitas no período de maior incidência da doença se forem extremamente necessárias

Como lavar as mãos da forma correta:

Conforme cartilha da Organização Mundial da Saúde, o jeito correto de lavar as mãos é usar sabão ou sabonete. Primeiro, a pessoa deve iniciar esfregando a palma das mãos. A etapa seguinte é entrelaçar os dedos e lavar as costas de uma mão com a palma da outra. Depois, deve esfregar os punhos e em seguida esfregar os dedos com as mãos entrelaçadas.

A parte das unhas não deve ser esquecida. Ela deve ser esfregada na palma da mão com os dedos um pouco afastados priorizando a parte de baixo da unha. Em seguida, os dedos devem ser juntados e esfregados na palma da mão e forma que seja lavada a parte superior das unhas.

Já os polegares devem ser seguros com a mão fechada e girados.

Feito isso, as mãos devem ser bem enxaguadas e secas em papel toalha ou uma toalha de uso pessoal. Compartilhar toalha não é recomendado pois é possível que o vírus fique depositado nela e sobreviva até que outra pessoa a use e contraia. Na falta de sabão ou sabonete, pode ser usado álcool gel a 70%.

Por daiane