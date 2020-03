Economia

Obras paralisadas

A secretaria de Obras de Arroio do Meio, está trabalhando com escala/plantão fazendo só serviços emergenciais. A execução de obras de mobilidade urbana e estruturais no momento está paralisada.

VAREJO SOFRE AJUSTES

Nos supermercados, as principais medidas privilegiam o acesso seguro na primeira hora do dia para os clientes da zona risco – idosos, pessoas com doenças respiratórias, como asma e bronquite, fumantes, diabéticos, hipertensos e pacientes com HIV e câncer, além de gestantes – e posteriormente para os demais consumidores circularem dentro de uma distância mínima, às vezes com limite de clientes.

• LANGUIRU – O Languiru possui limitação de 50 pessoas. Funcionários realizam a higienização da área de contato das mãos em carrinhos e cestas de compras a cada novo cliente que ingressa. Os mesmos também são convidados a higienizar as mãos com álcool gel. A cada atendimento, os guichês, esteiras e equipamentos de cartão e teclado são higienizados com álcool 70% ou água e sabão. Também tem sido instruída e respeitada a determinação de distância mínima de dois metros entre as pessoas que circulam pelo local.

Os Supermercados Languiru também disponibilizam serviço de compras pelo WhatsApp (51) 99955-2048.

As lojas Agrocenter Languiru adotaram medidas para limitar a circulação de pessoas. As unidades passaram a atender com equipe reduzida e apenas situações de extrema necessidade na avicultura, suinocultura e bovinocultura – ração e medicamentos.

• DÁLIA – No Dália, as lojas também disponibilizam horário exclusivo de atendimento aos clientes com idade superior ou igual a 60 anos e/ou grupos de risco: de segunda a sábado, das 8h às 9h. É instruída e respeitada ainda a determinação de distância mínima de dois metros entre as pessoas que circulam pelo local.

Desde que a pandemia do Covid-19, iniciou a plataforma digital, via site e aplicativo, está recebendo pedidos de compra com entrega a domicílio. As compras podem ser feitas pelo site super.dalia.com.br e entregues em casa, com comodidade e, principalmente, segurança atendendo ao momento atual.

O sistema é simples e válido para os supermercados de Encantado e Arroio do Meio, com entregas disponíveis para os municípios de Encantado, Arroio do Meio, Lajeado e Roca Sales. O valor do frete é de apenas R$ 10 para as cidades em que os supermercados estão sediados e, para as outras, R$ 20. Para idosos acima de 65 anos e gestantes, o frete é grátis. Além da flexibilização de horário para este público, o Dália Supermercados estipulou o número de, no máximo, 30 pessoas circulando pelas lojas a fim de evitar aglomerações de pessoas. Para os consumidores que permanecerem aguardando na parte externa dos supermercados, senhas são distribuídas evitando aglomerações e filas.

• MAREL – No Marel é observada a segurança na circulação dos consumidores. De acordo com o sócio proprietário, Vilson Horn, as pessoas estão conscientes da distância mínima e há placas de alerta na entrada do estabelecimento. “O movimento já diminuiu. Antes da pandemia as pessoas faziam compras menores e mais vezes durante a semana, ou até no mesmo dia. Agora fazem um estoque maior”, constata. Conforme Horn, há falta de álcool gel e máscaras há mais de uma semana. Funcionários estão trabalhando usando luvas e com higienização frequente. Em decorrência da estiagem, o fornecimento de frutas e verduras está comprometido, e possivelmente sofrerá inflação.

• ARROIOMEENSE – No Arroiomeense, os clientes são convidados a se higienizar na entrada do estabelecimento e é observado o limite de pessoas para que haja uma circulação segura.

BANCOS ADEQUAM ATENDIMENTO

• SICREDI – Atendimento presencial restrito. As agências manterão, em caráter de excepcionalidade, apenas atendimento presencial aos associados com foco em operações que ainda não são possíveis (caixas automáticos, internet banking e aplicativo).

Para os associados com mais de 60 anos e pessoas pertencentes ao grupo de risco, atendimento exclusivo em horário especial, das 9h às 10h. Para informações ou esclarecimentos, deve-se entrar em contato com as agências ou gerentes.

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Atendimento de idosos das 9h às 10h. E das 10h às 14h serviços essenciais com limite de público: saques sem cartão do INSS, Seguro Desemprego e Defeso; saques sem cartão e senha do Bolsa Família, Conta Salário, Depósitos, Corrente e Poupança, Pis, Abono Salarial e FGTS, Desbloqueio de Cartão e Senha. WhatsApp: 0800.726.8068 para negociação de dívidas, renovação de penhor, pausa no financiamento habitacional ou de empréstimo e serviços para correntistas e poupadores (alteração de limites, aplicações e resgastes e contratação de previdência e seguros).

• BANRISUL – Das 10h às 12h a prioridade do atendimento são idosos que não possuem cartão. Demais clientes serão atendidos mediante agendamento pelo telefone 2132-5050. Entre outras medidas, foi aumentado o limite do saque no caixa eletrônico de até R$ 3 mil por data de referência e o pagamento no APP de até R$ 50 mil.

• BANCO DO BRASIL – Atendimento em caráter excepcional e de forma seletiva das 10h às 14h. A orientação para aposentados e pensionistas, é que usem o cartão nos estabelecimentos ou levem alguém junto na agência para auxiliar. Para demais clientes, o uso de aplicativos.

O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MUITAS ALTERAÇÕES

RODOVIÁRIA DE ARROIO DO MEIO- Todos itinerários do interior feitos pelas empresas Cé, Oásis e TMais foram suspensos.

Linha suburbana (Arroio do Meio/Lajeado) com apenas quatro horários, às 6h30min, 7h, 12h55min, 14h e 17h40min.

Para Porto Alegre, às 6h40min, 8h35min, 10h25min e 16h25min.

Para Encantado, 13 horários das 7h40min às 21h55min.

Para Lajeado e Estrela, oito horários das 6h50min às 18h40min.

MARQUES DE SOUZA – A rodoviária de Marques de Souza não está fechada durante a pandemia. Os passageiros podem embarcar nos ônibus em frente ao estabelecimento e as passagens podem ser adquiridas diretamente com os cobradores.

Às 7h10min vem o ônibus de Bela Vista do Fão ,que segue em direção a Lajeado. O retorno ocorre às 18h40min. Às 13h30min vem o ônibus de Soledade em direção a Porto Alegre. Não há nenhum itinerário de Marques de Souza a Soledade, ou Pouso Novo, pela BR-386. As linhas dos Cé que seguem para Travesseiro e Arroio do Meio também estão suspensas.

POUSO NOVO – Horários para Soledade: 10h30min, 14h45min e 21h30min. Porto Alegre: 8h50min, 13h10min e 19h10min.

CAPITÃO – Todos os ônibus cancelados.

TRAVESSEIRO – Todos os ônibus cancelados

