Municípios

Um dia de festa e de muita adrenalina, somado ao show sobre duas rodas, denominado de espetáculo e de desafio da liberdade, foi vivido no domingo, dia 8, em Capitão. Promovido pelo Moto Clube Tricap, o 10º Encontro de Trilheiros e a etapa de abertura do Campeonato Regional Centro-Serra de Motocross levaram grande público para o Parque de Eventos, palco da festa que homenageou o município que, em março, completa seu 28º aniversário.

O primeiro espetáculo aconteceu na parte da manhã, quando quase 600 motociclistas partiram para uma trilha de 80 quilômetros, definida para o 10º Encontro de Trilheiros do Tricap. Depois da largada com uma volta pelo centro da cidade, os pilotos percorreram a trilha pelas localidades de São Domingos, Linha Zanotelli, Picada Natal, Marinheira e São Luiz, retornando para o Parque de Eventos, onde centenas de pessoas participaram do almoço servido pelo Tricap.

O ronco de motores ficou mais alto na parte da tarde, com as provas de motocross disputadas em 13 categorias na pista do Parque de Eventos, considerada uma das melhores do Estado. As provas tiveram a presença de pilotos de fama de várias regiões do Estado, que deram show com pegadas e ultrapassagens sempre em alta velocidade, além de saltos que fizeram o público vibrar diante da perícia e coragem d,.

No meio das provas foi realizada solenidade de abertura com a presença das soberanas do município, vereadores, secretários municipais, prefeito e vice, acompanhados de suas esposas, e os representantes da André Produções, responsável pela realização das provas. Na oportunidade se pronunciaram Diego Souza, presidente do Tricap; Aires Daldon, presidente da Câmara de Vereadores; vice-prefeito, Daniel Hunhoff (Banana) e o prefeito Paulinho Scheid. A festa foi encerrada com show musical da banda Barbarella, seguido da apresentação da banda Doce Desejo.

51 anos do Brasinha

Outra programação esportiva prevista dentro dos festejos do 28º aniversário de emancipação política administrativa de Capitão, está agenda para o dia 22 de março, com a realização da Festa dos 51 anos de fundação do Esporte Clube Brasinha de Alto Palmas. Nesta programação, constam jogos de futebol na parte da manhã, missa às 10h30min, almoço ao meio-dia e, às 14h, baile com a banda Terceira Dimensão.

Por Alan Dick