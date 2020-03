Municípios

O prefeito de Pouso Novo, Aloísio Brock, no uso de suas atribuições legais, declarou no início desta semana situação de calamidade pública no município, em decorrência do coronavírus. A exemplo do que ocorreu em outros municípios da região e parte do Estado, a medida visa regulamentar o funcionamento do comércio e dos serviços prestados. A administração Municipal pede a cooperação da população para evitar a circulação em público e aglomerações de pessoas, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel, sugerindo para as pessoas ficar em casa.

Em seu despacho, o prefeito cita que o mundo inteiro está lutando contra esse vírus, que tem causado milhares de mortes. “Na região ainda são poucos casos confirmados, mas a prevenção é essencial para que não tenhamos maiores problemas no futuro”, disse Aloísio. Diante do decreto a prefeitura passou a atuar apenas com expediente interno, por prazo ainda indeterminado. Em caso de dúvidas, as pessoas podem contatar através dos fones 3775-1100, 3775-1060 ou 3775-1254.

A Administração iniciou ainda na semana passada ,através da equipe da secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária, uma forte campanha de conscientização da população em relação à pandemia do coronavírus. As atividades foram desenvolvidas com dicas de prevenção junto aos alunos da rede municipal de ensino, empresas, comércio do Centro da cidade e de forma muito especial para as pessoas que possuem pontos comerciais ao longo da BR-386.

Como medidas inicias a secretaria da Saúde comunicou limite nas consultas médicas no Posto de Saúde, suspensão das consultas odontológicas por tempo indeterminado, sendo realizadas apenas consultas de urgência e emergência. Também foram suspensas as visitas do Programa Primeira Infância (PIM), visitas dos Agentes de Saúde, encontros com grupos de saúde, idosos, oficina terapêutica de saúde mental, pilates e academia de saúde.

Na quarta-feira, a secretaria da Saúde publicou novo informe, onde diz que as consultas médicas são feitas somente no turno da tarde no Posto de Saúde. Comunica que o Dr. Vito Iorra e o médico ginecologista não prestam atendimento por prazo indeterminado por fazer parte de grupo de risco. O atendimento das gestantes será feito pelo Dr. Igor, mediante agendamento. O médico pediatra vai atender nas terças-feiras no turno da manhã e a farmácia do posto vai atender no turno da tarde. As vacinas de rotina estão suspensas até o dia 16 de abril e as coletas dos exames citopatológicos estão suspensas por tempo indeterminado. A aplicação da vacina contra gripe em idosos será feita em domicílio, não sendo necessário o deslocamento dos idosos até a Unidade Básica de Saúde.

Por daiane