Geral

Um churrasco de ovelha, importada de Coqueiro Baixo, acompanhado de maionese e comidas quentes, foi o cardápio da turma da terça-feira do Bar dos Amigos de Bela Vista. No preparo, como sempre o mestre Nestorzinho. A noitada teve o tradicional carteado e as vitórias pela Libertadores, do Inter como aperitivo e do Grêmio como sobremesa. No Salão Paroquial, a moçada da carta também teve seu encontro recheado com os jogos da dupla Grenal. A jogada mais forte ficou por conta do mestre Casaril que serviu jantar à la minuta aos participantes.

Por Alan Dick