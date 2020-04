Geral

O Corpo de Bombeiros de Lajeado e a secretaria de Obras de Arroio do Meio combateram um incêndio florestal entre o fim da tarde de terça-feira e a manhã de quarta-feira em Arroio do Meio. As chamas atingiram a vegetação no topo da pedreira do Morro Gaúcho, imediações do local com vista do rio Taquari e em parte de propriedades particulares.

A suspeita é de que o fogo tenha iniciado logo após o meio-dia. Inclusive, não é descartada a possibilidade de ele ter se espalhado a partir de brasas deixadas em uma churrasqueira. A corporação teve dificuldades para chegar no local com o caminhão e realizou o combate com o uso de sopradores e abafadores, com apoio de servidores da secretaria.

Por daiane