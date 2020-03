Geral

Paulo Bersch, administrador do Ginásio Ade Sport Center, inicia na noite de segunda-feira, dia 9, o torneio de canastra de duplas. O valor da inscrição, por dupla, é de R$ 80, com direito a dois jantares. Os jogos serão realizados nas noites de segunda-feira. A premiação será de acordo com o número de inscritos. Pede-se para os participantes levar baralho. Contatos pelo fone 99733-4074.

Por Alan Dick