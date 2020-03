Esportes

O lema esporte é saúde virou a chave e mudou de lado. O que até poucos dias era lazer e diversão para as pessoas, paralisou devido à pandemia do coronavírus. As principais competições esportivas acompanhadas pela equipe de esportes do Jornal O Alto Taquari nos municípios de Arroio do Meio, Travesseiro, Marques de Souza e Capitão, estão em quarentena com suas competições suspensas por ordem de decretos públicos que cancelam eventos que tenham concentrações de público. A medida de prevenção tenta controlar a propagação do vírus, que vem causando milhares de mortes em todo o mundo.

Campeonato da Lafa

Como maior e principal competição, o Campeonato de Futebol de Campo de Arroio do Meio – Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Taça César Borscheid, promovido e organizado pela Lafa, interrompeu a realização de seus jogos quando faltava uma rodada para concluir a fase classificatória nas categorias de Titulares e Aspirantes. Nesta rodada deveriam se enfrentar em São Caetano, Sete x Forquetense; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Juventude e em Linha 32, Cruzeiro x Esperança. A categoria Veteranos, suspendeu seus jogos no final do primeiro turno da primeira fase. Na abertura do returno deveriam jogar em São Caetano, as equipes do Sete e o RB/So Khellãs.

Copa Pituca

A Associação Recreativa São Caetano – Pituca, cancelou os jogos da Copa Pituca de Minifutebol – Supermercado Marel/Sicredi/Bruxellas Esporte e Squina Modas. O torneio deveria ter realizado na última sexta-feira os jogos da 10ª rodada que iria reunir Capitão x Virakopus/TransMar (Feminino), Unidos ao Copo x Conte Festas (Veteranos), Pratas da Casa x Isentos (Veteranos) e Invictus x Shrek/Contra Ordem (Força Livre). Para fechar a primeira fase restam os jogos de três rodadas.

Bocha Força Livre

A Liga de Bocha de Arroio do Meio, responsável pelo Campeonato Municipal de Bocha Força Livre, que movimenta sete equipes na Série “A” e 11 equipes na Série “B”, cancelou a realização dos jogos do torneio que fechou o primeiro turno da primeira fase na rodada do dia 14 de março. No sábado, dia 21, deveria ser iniciado o returno composto por mais sete rodadas.

Campeonato da Aemaso

A 3ª Taça Integração Sicredi de Futebol promovida pela Aemaso de Marques de Souza, disputada por clubes de Marques, Forquetinha, Lajeado, Cruzeiro do Sul e Canudos do Vale, parou na 4ª rodada. No domingo, dia 22, deveriam ter sido realizados os jogos da 5ª rodada no campo do Bom Fim, em Cruzeiro do Sul.

Campeonato da Litrafa

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Travesseiro, organizado pela Litrafa com apoio da Prefeitura, encerrou suas atividades antes da realização da 6ª rodada da primeira fase, que indicava para domingo, dia 22, em Barra do Fão, Guarani x Juventude de Três Saltos Alto; em Picada Essig, Picada Essig x SER Juventude e em Cairu, Cairu x Grêmio São João.

Bocha Noturno

O 6º Campeonato Integração Sicredi de Bocha Noturno também anunciou a paralização de seus jogos quando deveria, na noite de sexta-feira, realizar os jogos da 7ª e última rodada do primeiro turno reunindo em Travesseiro, Travesseirense x Cruzeiro; em Alto Palmas, Brasinha x Santana e em Forquetinha, Forquetinha x Coqueiro Alto.

Lajeadense parado

No esporte profissional houve pausa na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho – promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. A competição parou após a 3ª rodada. O Clube Esportivo Lajeadense deixou de entrar em campo contra o Inter, em Santa Maria e com o Guarany de Bagé e o Avenida de Santa Cruz do Sul em Lajeado. Domingo, dia 29, o Lajeadense deveria jogar em Rio Grande com o São Paulo.

Bolão da Abovales

O Campeonato Regional de Bolão da Abovales, disputado nas categorias masculino, feminino e de casais com a participação de seis grupos de Arroio do Meio, cancelou os seus jogos antes de iniciar a competição prevista para a noite de 16 de março. Antes mesmo, os responsáveis pela organização do torneio suspenderam a sua realização.

Torneios de canastra

Os torneios de canastra que estavam em andamento no Bar dos Amigos de Bela Vista com a participação de 10 duplas com jogos nas sextas-feiras e no Ginásio Ade Sport Center, com a participação de 20 duplas e jogos nas segundas-feiras também foram interrompidos.

Festas e eventos

A festa comunitária agendada para domingo, dia 29, em Linha 32, foi cancelada. O mesmo aconteceu com os almoços da Patu’s Fest que deveria ter encontro no sábado, dia 21, no Bar dos Amigos em Bela Vista. Outro cancelamento é do Torneio de Bocha Individual marcado para o dia 5 de abril no Ginásio Ade Sport Center. O mesmo acontece com os jogos de veteranos.

Abertão de Futsal – A Aemaso de Marques de Souza decidiu adiar o início dos jogos do 7º Abertão de Futsal, programado para o dia 17 de abril, para maio ou junho, assim que a pandemia estagnar. Por isso, as inscrições serão prorrogadas. A ideia é manter a competição.

Olimpíadas adiadas – As Olimpíadas e Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, para junho e julho, foram oficialmente adiadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para resguardar a segurança de atletas, técnicos e de todos que participariam diretamente ou indiretamente das competições. A nota oficial divulgada na terça-feira, dia 24, não informa nova data para as competições, mas diz que deverão ocorrer até o verão de 2021 no hemisfério norte.

Por daiane