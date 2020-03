Apartes

Estamos vivendo um período inédito. Ninguém esperava pela repercussão do Covid -19. Em meio à pandemia, apesar das incertezas e dos reflexos que este vírus pode causar na vida das pessoas do mundo, Brasil, Estado e municípios é preciso que cada um faça sua parte. Incialmente dentre as determinações dadas pelas autoridades, com prioridade pelo que estabelecem os protocolos da preservação da saúde.

Aqui na região, e de um modo particular no município de Arroio do Meio, onde temos a nossa sede e outros em que atuamos, há um esforço grande por parte de quem atua nas unidades sanitárias, hospitais, farmácias; por parte do Poder Público, (prefeitos, secretários, assessores, funcionários de linha de frente) para atender as demandas que se multiplicaram. Há também um engajamento por parte dos nossos empresários e colaboradores em diversas frentes e segmentos. Para citar exemplos: as empresas voltadas para a produção e logística e distribuição de alimentos e as que trabalham com produtos de limpeza e higiene, neste período, tão essencial para combater o vírus. No interior em nossas propriedades rurais, apesar da estiagem, produtores continuam mantendo a lida, cientes de que a paralisação e isolamento completo não funcionam em nossa realidade. Estão pensando na produção de alimentos da coletividade e dos animais.

Em diversos segmentos, muitos estão trabalhando em casa, uma opção viável e boa para este período crítico. Outros estão em férias ou simplesmente em suas casas, respeitando o isolamento como determinam os decretos públicos para ter circulação mínima de pessoas. Os que estão trabalhando nos espaços habituais, estão se adequando às exigências de higienização para não comprometer a sua saúde, nem a dos seus familiares, amigos e clientes.

Aqui no jornal, também adotamos medidas preventivas com redução do fluxo de pessoas. O setor de cobranças e vendas presenciais está suspenso desde o dia 20. Esperamos, junto com nossos parceiros e clientes, poder retornar o mais breve possível, revigorados, com saúde e energia.

Diante do nosso compromisso de levar a informação aos nossos leitores, sai a nossa edição semanal. Com menos páginas. Tradicionalmente o jornal tem 40, 48, 56 páginas. Esta semana circula com 24. Em parte, porque os eventos da comunidade, aulas, lojas, entidades, negócios e serviços para os quais damos cobertura estão fechados temporariamente. Mas os nossos jornalistas, desde que começou a pandemia, estão atentos e comprometidos em informar as pessoas da melhor forma possível. Tanto na plataforma digital como impressa. Entendemos e acreditamos que a boa informação é essencial sempre. Mais ainda, em tempos de pandemia. A imprensa tem o dever e o papel de bem informar. E a nossa equipe da circulação, respeitando regras de higiene está fazendo a distribuição do produto.

Não podemos agir para colocar interesses próprios acima dos da coletividade. Não é tempo de disseminar pânico, dividir e politizar ideologicamente. Infelizmente temos assistido este tipo de postura por parte de alguns políticos, que querem terceirizar responsabilidades ou tirar proveito eleitoral. Nem cabe a nós cidadãos fazer críticas vazias.

Precisamos unir forças. Não perder a esperança nem a fé, que principalmente os mais idosos, a quem devemos proteger prioritariamente, nos ensinam. Que Deus nos abençoe e ilumine, e também os que estão em linha de frente, tendo que tomar decisões com coragem, determinação e sabedoria.

Por daiane