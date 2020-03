Futebol

A Associação Recreativa São Caetano – Pituca, realizou na noite de sexta-feira os jogos da 9ª rodada da Copa Pituca de Minifutebol – Supermercado Marel/Sicredi/Bruxellas Esporte e Squina Modas. Nesta rodada jogaram Capitão 3 x 2 Isentos (Veteranos), Só Barulho/Sulfrio Regrigeração 2 x 4 Conte Festas (Veteranos), Saragossa 4 x 1 CMD Muçum/JA Com. de Carnes (Veteranos), Nova Geração/JJ Ar Condicionados 1 x 2 Só Barulho/Sulfrio Refrigeração (Força Livre) e Maxi Clima Ar Condicionados 2 x 4 Shrek/Contra Ordem (Força Livre).

Classificação – Força Livre, Shrek 15p; Maxi Clima e Amigos do Felipe Gedoz 13p; Só Barulho 9p; Santo Antônio 7p; Nova Geração 6p e Invictus 04 pontos. Categoria Veteranos – Conte 13p; Só Barulho 12p; Unidos ao Copo, Saragozza e Capitão 10p; Pratas da Casa 4p; CMD de Muçum 1p e Isentos com zero ponto. Categoria Feminino – Virakopus 9p; Capitão 3p e Atrevidas com zero ponto.

JOGOS CANCELADOS – Os organizadortes da Copa Pituca anunciaram, na terça-feira, que os jogos de duas rodadas estão cancelados devido a epidemia do coronavírus. Com isto, os jogos da 10ª rodada que deveria ser realizada nesta sexta-feira, dia 20, e os jogos m arcados para o dia 27, não serão realizados. O reinício deverá acontecer após reunião de avaliação.

Por daiane