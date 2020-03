Geral

O contágio ocorre a partir de pessoas infectadas. A doença pode se espalhar desde que alguém esteja a menos de dois metros de distância de uma pessoa com a doença. O coronavírus provoca a Covid-19 e a transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco expelidas pela boca ou narinas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar um objeto, como por exemplo um copo utilizado por um portador do vírus.

Na maioria das vezes, é evidente se uma pessoa está doente, mas já houve relatos de portadores do vírus ainda sem sintomas aparentes e que já podiam transmitir a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) deve-se manter uma distância de pelo menos dois metros da pessoa com sintomas evidentes.

Quarentenas e restrições de viagens também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública recomendam outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de tempo (geralmente 14 dias), dependendo do nível de risco de exposição.

O risco de ser contaminado por uma pessoa sem sintomas é baixo. No entanto, muitas pessoas sentem apenas sintomas leves, especialmente nos estágios iniciais. Por isso, é possível pegar Covid-19 de alguém que teve apenas uma tosse leve sem se sentir doente, por exemplo.

O vice-diretor de Serviços Clínicos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) e médico infectologista, Estevão Portela Nunes, ressalta que a forma que se apresenta mais relevante na transmissão é o contato humano a humano através de gotículas. O vírus não fica no ar, mas as estruturas em que as pessoas passam as mãos como maçanetas, fechaduras, podem representar risco de transmissão da doença. Por isso a ênfase na importância da lavagem frequente das mãos. Caso a pessoa entre em contato com alguma superfície que tenha o vírus e lave as mãos adequadamente não terá nenhum problema.

Por daiane