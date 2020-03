Dia da Mulher

Um grupo, duas cores, uma paixão: o Sport Club Internacional. O grupo Coloradas Arroio do Meio, criado há menos de um ano, reúne 90 integrantes. Mais do que acompanhar o time e torcer, as mulheres também têm se envolvido em várias causas sociais. Em 10 meses, as Coloradas Arroio do Meio já fizeram campanha para arrecadar material de limpeza, calçados, meias e alimentos para famílias necessitadas, além de ações pontuais, como a realizada na Amai, antes do Natal, que incluiu a entrega de lembrancinhas para os idosos.

O envolvimento do grupo e a participação da comunidade refletem diretamente no sucesso das campanhas e ações, que têm superado as expectativas. A entrega dos donativos é feita diretamente para os beneficiados e todas as atividades são registradas e encaminhadas ao Inter, que as divulga em suas redes sociais.

No próximo sábado, véspera do Dia Internacional da Mulher, as coloradas estarão na frente do Posto de Saúde Central – onde ocorre uma programação municipal – com um espaço de beleza e empoderamento feminino. Haverá mateada, atividades com o Senac, a presença de representantes da Mary Kay e o recebimento de donativos para o brechó beneficente para Lívia Teles, que acontecerá nos dais 4, 5 e 6 de abril no Clube Esportivo Arroio do Meio. No local também poderá ser feita a encomenda das camisetas do grupo e a entrega de tampinhas plásticas, cuja receita da venda será beneficente.

A mobilização em prol da menina Lívia Teles tem sido uma constante. No domingo, integrantes do grupo vão auxiliar no pedágio beneficente que ocorre no Sete de São Caetano e, nas últimas semanas os esforços se centralizaram na venda de 20 talões de uma rifa organizada pelas mulheres coloradas de Encantado. Foi justamente no município vizinho que Deise Reinheimer Lanzini, vice no Consulado do Inter de Arroio do Meio, se inspirou. Acreditou que as mulheres da Pérola do Vale também gostariam de se envolver em ações que fossem além do futebol e os resultados obtidos até o momento são extremamente positivos.

As Coloradas Arroio do Meio atuam como um braço do consulado no município, com ações autônomas e também integradas. No ano passado, uma parceria com o consulado fez com que 28 crianças do município pudessem participar do Criança Colorada, com todas as despesas pagas. Esta foi a segunda vez que um grupo de crianças de Arroio do Meio entrou em campo com os jogadores.

Além das atividades beneficentes, as Coloradas Arroio do Meio marcam presença nos jogos do Inter, participando das excursões que saem do município. Na terça-feira as mulheres acompanharam a partida válida pela Libertadores e no domingo vão torcer pelo Inter no jogo válido pelo Gauchão. As excursões saem sempre da Rua de Eventos.

As interessadas em participar do grupo Coloradas Arroio do Meio podem fazer contato pelas redes sociais, no Facebook ou Instagram.

Por Alan Dick