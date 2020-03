O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Assim como Arroio do Meio, os demais municípios da região estão traçando planos de enfrentamento à pandemia do Covid-19, focando na prevenção. As escolas, em sua grande maioria, estão suspendendo as aulas. A medida começou pela rede estadual. As aulas presenciais foram suspensas por um período de 15 dias, conforme o decreto n° 55.118 do governador do Estado, Eduardo Leite, desde ontem, como medida para conter a disseminação do coronavírus no Rio Grande do Sul.

No Colégio Bom Jesus São Miguel, as aulas estão suspensas desde ontem. A medida é padrão para toda a rede, que no RS tem um total de cinco unidades. A suspensão ocorre durante 14 dias e os estudantes utilizarão os métodos on-line para reforço de matérias, sem repassar conteúdos novos. A decisão poderá ser adaptada conforme novas decisões do MEC.

Capitão

O município realizou reunião na terça-feira à tarde para decidir quanto às medidas que seriam tomadas na área da educação. Foi decidida a suspensão das aulas a partir da segunda-feira, dia 23, até o dia 6 de abril. A Educação Infantil também terá as aulas suspensas. Conforme o secretário da Educação, Felipe Lorenzon, o município considerou que parar só uma modalidade, além de ser discriminatório, seria como fazer o dever de casa pela metade.

Marques de Souza

Também foi realizada reunião na terça-feira para debater quanto à suspensão das aulas, entre outras medidas. Conforme o prefeito, Edmilson Dörr, o Brida, as aulas ficam oficialmente suspensas a partir da segunda-feira. A decisão por manter as escolas funcionando na quarta, quinta e hoje, se deu para que as famílias possam se programar, já que a medida também abrange a Educação Infantil. “Decidimos que desde quarta seria facultativo no colégio e nas creches, para a organização dos pais. Mas já há famílias que não estão mandando os filhos”, explica Brida. Ele acrescenta que a suspensão será por 15 dias, inicialmente, e que os professores e servidores da educação foram dispensados neste período. “Inclusive vamos dar férias àqueles que têm direito”, adianta.

Travesseiro

Conforme a secretária de Educação de Travesseiro, Cristiane Neitzke, na segunda-feira o ofício circular com as medidas a serem tomadas foi encaminhado a todas as escolas. Inicialmente, na Escola Pedro Pretto, a suspensão das aulas será por cinco dias. A Emei Criança Esperança estará intensificando os procedimentos de prevenção e informando as famílias para que mantenham as crianças em casa. Esta pausa não será contada como dias letivos. A secretária ainda completa que o decreto municipal emitido nesta semana abrange as demais áreas do município.

Pouso Novo

No município, conforme a secretária de Educação, Liane Nardino, as aulas seguem até esta sexta-feira e ficam suspensas, a partir de segunda-feira, dia 23, por um período de 15 dias. A situação da Educação Infantil deverá ser decidida na próxima semana.

Univates

A universidade anunciou nesta semana as medidas tomadas em virtude da pandemia do Covid-19: As aulas serão todas ministradas em plataformas digitais (observados o turno e horário das aulas presenciais) até o dia 5 de abril. Após este período, será reavaliado. Cada professor irá combinar com seus alunos a disponibilização de materiais de estudo, trabalhos pelo ambiente virtual; Aulas dos cursos de Educação Continuada serão postergadas. Os alunos serão informados por e-mail com as novas datas assim que definido o cronograma; Bancas serão mantidas com uso de recurso digital. Os estudantes serão contatados para combinações e encaminhamentos; Estudantes da área da saúde que atuam em ambientes hospitalares devem procurar seus coordenadores de curso para realocação do estágio em espaços com menos risco. A coordenação verificará a possibilidade de realocação do estágio em espaços não hospitalares ou recuperação da carga horária futuramente ou em outras atividades. Estudantes de medicina em internato permanecem no hospital, ambulatório de especialidades médicas, Cami e Cures; As formaturas foram todas adiadas. Novas datas serão comunicadas assim que possível;

Por daiane