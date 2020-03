Dia da Mulher

As rotarianas do Rotary Club Arroio do Meio realizam nesta sexta-feira, dia 6, a partir das 19h30min o 6º Chá Rock Bingo, no clube Esportivo Arroio do Meio. O evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, une a confraternização ao ato de ajudar o próximo. Os convites, com direito a uma rodada do bingo, foram vendidos a R$50,50 e já estão esgotados, o que serve como dica para quem não conseguiu, garantir cedo o de 2021.

A programação promete ser uma noite exclusiva para as mulheres, com direito aos quitutes da Margarida, chás quentes e gelados, oferecidos pelo clube e, claro, o tradicional bingo. Ao todo serão quatro rodadas, sendo que uma já está inclusa no convite e as outras três podem ser adquiridas na hora.

Haverá muitos brindes para serem distribuídos às mulheres. Estes, foram arrecadados por meio de doações do comércio local. Os valores arrecadados serão revertidos ao banco ortopédico e também aos demais projetos sociais do Rotary Club.

Após o bingo, inicia a festa, animada pela banda Velho Rock que promete colocar todas para dançar. Haverá drinks, batidas, chopp e muito mais, tudo para garantir uma noite muito divertida.

Por Alan Dick