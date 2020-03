Municípios

A Administração Municipal de Travesseiro preparou duas atrações, uma cultural e outra esportiva, em alusão ao aniversário de 28 anos do município, comemorado na próxima sexta-feira, dia 20.

Na data, ocorre o 1º Festival Municipal de Corais no auditório da escola estadual Monsenhor Seger, com início previsto para as 19h30min. Quatro corais estão confirmados: coral Novo Brilho, coral da EMEF Pedro Pretto, coral de São João e coral de Felipe Essig.

Para o regente do coral Novo Brilho, Paulo Haas, o 1º Festival Municipal é uma oportunidade de reunir e exaltar as riquezas culturais do município. À frente do grupo desde 2005, quando foi criado, Paulo revela que o coral se apresentou em diversas regiões do Estado e fora, como em Santa Catarina, onde o grupo participou de alguns festivais. “Em 2011 oficializamos o coral com a criação do CNPJ. Desta forma estamos aptos a captar recursos referentes à cultura”, revela.

O coral que se reúne todas as quintas-feiras para ensaiar, tem em seu repertório desde canções populares, até eruditas de cunho religioso. A história do Coral foi gravada em um CD com canções como: Aonde quer que eu Vá, Vamos Fugir, Twist And Shoud, Agnus Dei e Yesterday. “Ser regente é um grande desafio. Existem muitas barreiras a serem superadas, muita coisa a ser acertada antes de subir no palco e até certa pressão. Porém, é muito gratificante e único quando estamos nos apresentando. Compromisso, realização e amizade são palavras que resumem estar à frente do coral Novo Brilho que possui integrantes com idade entre 10 e 25 anos”, fala.

O encerramento das festividades alusivas ao município ocorre no domingo dia 29, quando ocorre o Passeio Ciclístico que terá percurso aproximado de seis quilômetros. A largada será às 8h em frente à EMEF Pedro Pretto e percorrerá ruas centrais até a Praça Municipal, onde haverá o sorteio de duas bicicletas e uma mochila. As inscrições podem ser feitas nas escolas municipais ou na secretaria Municipal de Educação. Qualquer pessoa pode participar, basta estar inscrito.

Por Alan Dick