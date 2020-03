Agrovale

O deputado Vilmar Zanchin foi eleito vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia. Zanchin teve o nome indicado e aprovado por unanimidade.

“Fiquei honrado com a indicação. Pelo menos 80% dos municípios têm no setor primário sua matriz econômica. Temos muitos temas importantes para tratar nesta Comissão. O primeiro deles é o problema da estiagem. Nossos produtores enfrentam um momento de extrema dificuldade e precisamos unir esforços para uma solução rápida e eficaz”, destacou o deputado.

A Comissão aprovou a formação de uma subcomissão para tratar do problema da seca. A estiagem deste ano já é considerada pela secretaria da Agricultura como a pior desde 2012, prejudicando principalmente as plantações de soja e milho. Uma audiência pública também deve ser realizada no dia 20 de março, durante a Expoagro, em Rio Pardo.

Por Alan Dick