O Alto Taquari - Cotidiano

A menos de um mês do prazo das inscrições, o Departamento de Cultura reforça o convite para o 3º Concurso Fotográfico “Arroio do Meio 85 anos – Por que eu amo Arroio do Meio? ” As inscrições podem ser feitas até 2 de março, na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604. A ficha com regulamento também está disponível nas escolas e demais repartições públicas. A promoção é da Administração Municipal, alusiva aos 85 anos de aniversário do Município, comemorados no último dia 28 de novembro.

O Concurso é destinado para brasileiros, residentes ou não no Município, divididos nas categorias Fotógrafo Profissional, Fotógrafo Amador e Novos Talentos (de oito e 16 anos). Cada participante poderá inscrever até três fotos. Não serão aceitas fotografias com interferência eletrônica e/ou montagens, nem fotos que já tenham sido publicadas e/ou premiadas. A efetivação da inscrição se dá mediante a entrega das fotografias impressas e identificadas, junto de cópias digitalizadas em pendrive. A premiação varia de R$ 800 a R$ 100, conforme categoria e classificação.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Cultura, Carla Jaqueline Schroeder, o principal objetivo é sensibilizar a comunidade para as belezas locais, de forma especial no ano em que Arroio do Meio comemora 85 anos de emancipação política. “Temos tantos pontos turísticos, áreas verdes onde nossas famílias se reúnem, patrimônio público bem preservado e sobretudo, o patrimônio imaterial, no registro dos encontros de comunidade, dos hábitos do nosso povo, dos sorrisos, nas paisagens.Acreditamos que é uma forma da comunidade, por meio da sensibilidade do olhar, eternizar na imagem, seu amor pela terra que nos acolhe”, incentiva.

REGULAMENTO

O 3º Concurso Fotográfico promovido pela Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, através do Museu Público Municipal – Casa do Museu, faz parte das comemorações do 85º Aniversário do Município de Arroio do Meio. Com o tema “Arroio do Meio 85 Anos – Por que eu amo Arroio do Meio?” o concurso pretende sensibilizar e despertar a atenção dos participantes para detalhes diferenciados presentes na arquitetura e nos aspectos naturais e humanos, tanto no contexto urbano quanto rural do município de Arroio do Meio .

1.PARTICIPAÇÃO

O Concurso é destinado a brasileiros, residentes ou não no município de Arroio do Meio(RS), divididos nas categorias Fotógrafo Profissional, Fotógrafo Amador e Novos Talentos (De 08 a 16 anos).

2. INSCRIÇÕES

2.1. Serão aceitas somente imagens capturadas em câmera fotográfica digital.

2.2. A temática das fotografias é baseada no descrito neste regulamento, cuja abrangência de captação de imagens é restrita aos limites geográficos do município de Arroio do Meio (RS).

2.3. Não são aceitas fotografias com interferência eletrônica e/ou montagens.

2.4. Não são aceitas fotografias que já tenham sido publicadas, exibidas em público ou redes sociais, ou que já tenham sido, sob qualquer forma, premiadas.

2.5. Cada participante pode inscrever até 03 (três) fotografias coloridas e/ou preto e branco, no tamanho 20x30cm, impressas em laboratório fotográfico, fosco e sem paspatur (moldura, borda ou acabamento), tendo no verso etiqueta adesiva em que conste apenas o título da foto, local e o pseudônimo do autor.

2.6. O participante, quando utilizar imagens de pessoas, deve providenciar termo de autorização para o uso das mesmas, que deverá acompanhar

as fotografias, nos termos da Lei 9610/1998.

2.7. As inscrições para o concurso são gratuitas, sendo aceitas de 04 de novembro de 2019 a 02 de março de 2020, via correio, ou entregues na Casa do Museu, Rua Visconde do Rio Branco, 604, Centro – Arroio do Meio (RS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h30min às 16h45min.

2.8. A efetivação da inscrição se dá mediante o recebimento da(s) fotografia(s) impressa(s) e Identificada(s), além de cópia(s) digitalizada(s) em pendrive. Devem estar identificadas também pelo pseudônimo e ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, acondicionadas em envelope com o título Concurso Fotográfico, conforme endereço descrito no item 2.6. A resolução deve ser de 2MB, no mínimo.

3. SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA

3.1. Os trabalhos são julgados por uma comissão formada por 05(cinco) profissionais das áreas de Fotografia, Comunicação, Turismo, História e Arte, que devem ter como critérios de avaliação, além da qualidade técnica, a criatividade e a originalidade dos trabalhos.

3.2. A identificação do participante é feita somente na ficha de inscrição, sendo que, o reconhecimento do concorrente ocorre somente após a decisão dos jurados.

3.3.Cabe à Comissão Organizadora a coordenação dos trabalhos.

4.PREMIAÇÃO

4.1. Os prêmios serão concedidos aos 2(dois) primeiros colocados em cada uma das 3(três) categorias.

4.2. A Comissão Julgadora pode conceder uma ou mais menções honrosas.

4.3.Todos os participantes recebem certificado de participação.

4.4. A premiação de cada categoria é a seguinte:

Categoria Profissional (entende-se por profissionais aqueles que exercem atividades remuneradas na área)

1ª lugar – R$ 800,00

2ª lugar – R$ 600,00

Categoria Amador

1ª lugar – R$ 500,00

2ª lugar – R$ 300,00

Categoria Novos Talentos (de 08 a 16 anos)

1ª lugar– R$ 200,00

2ª lugar -R$ 100,00

5. INFORMAÇÕES GERAIS

5.1. As fotografias inscritas podem ser retiradas pelos participantes após o período de exposição coletiva, exceto as fotografias classificadas, ou premiadas com dinheiro e menção honrosa que passam a integrar o acervo da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio,a qual se reserva o direito de fazer uso em exposições, material gráfico de caráter institucional, folders, calendários, cartazes, banners, dentre outros.

5.2. As fotografias participantes são expostas em local público, sendo que, seus autores cedem e transferem à Prefeitura Municipal de Arroio do Meio gratuitamente e por tempo indeterminado, todos os direitos autorais ou quaisquer indenizações pertinentes a tal exposição, bem como do próprio material fotográfico.

5.3. O resultado do concurso será comunicado na abertura da exposição coletiva dos trabalhos inscritos, a realizar-se na primeira quinzena de abril de 2020, na Casa do Museu, Rua Visconde do Rio Branco, 604 – Centro, Arroio do Meio (RS), assim como a entrega da premiação e menções honrosas, se houver.

5.4. O ato da inscrição implica na adesão ao regulamento do concurso, sendo que, o participante declara conhecê-lo e estar ciente dos seus termos.

5.5. Situações omissas neste regulamento são resolvidas pela Comissão Julgadora, em caráter irrecorrível.

5.6. Fica vedada a participação dos membros da Comissão Organizadora, bem como os funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura e Museu Público Municipal de Arroio do Meio.

Comissão organizadora: Mara Betina Forneck – Secretária de Educação e Cultura

Carla Jaqueline Schroeder – Coordenadora Municipal de Cultura

Maica Viviane Gebing– Jornalista/Assessora de Imprensa da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio.

Por Alan Dick