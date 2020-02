Esportes

O Clube Esportivo Travesseirense repetiu no sábado, dia 1º de fevereiro, mais um sucesso com a realização de seu baile de kerb que teve a animação das bandas Monte Azul e La Montanara. Segundo o presidente Marcos Rempel, mais de mil pessoas passaram pela portaria do clube e se divertiram durante toda a noite no salão climatizado.

O Clube Esportivo está anunciando para o dia 21 de março, show baile com Rogério Magrão e Banda; dia 6 de abril, baile das motos com o Barbarella; dia 9 de maio, show com o humorista Badin “O Colono”; dia 13 de junho, baile com a Rainha Musical e Brilha Som e no dia 12 de setembro, baile de aniversário com Os Atuais e Corpo e Alma.

Na parte esportiva, o Travesseirense realizou recentemente reparos no telhado do ginásio de esportes que junto com a colocação de nova rede ao redor da quadra de esportes recebeu um investimento que chegou a R$ 40 mil. A diretoria do clube ainda realizou melhorias no espaço da copa, novas mesas e cadeiras e com a instalação de banheiros no setor do mezanino. Nos últimos 12 meses a diretoria do clube contabiliza investimentos que chegam a R$ 120 mil, informou o presidente Marcos Rempel.

Por Alan Dick