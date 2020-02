Geral

A Polícia Rodoviária Federal realizará operações e reforçará o policiamento nas rodovias federais de todo o país durante a Operação Carnaval, que ocorrerá da 0h do dia 21 (hoje) até as 23h59 do dia 26 (quarta).

O policiamento será direcionado para os locais e horários com previsão de maior fluxo e em que as estatísticas demonstram possuírem maior índice de acidentes graves. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco de acidente, como embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida e uso do celular.

A PRF também focará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

Para incentivar o comportamento seguro no trânsito, serão realizadas ações de educação para o trânsito através de intervenções em rodoviárias, postos de combustíveis e outros pontos com grande visibilidade e circulação.

Sobre o movimento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul, a PRF prevê intensificação do fluxo, com possibilidade de congestionamentos, em especial nas rodovias de acesso à região metropolitana, do meio-dia de sexta-feira até o meio-dia de sábado, e do meio-dia de terça até o meio-dia de quarta.

SECOM-RS

Por Alan Dick