O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Lajeado começa a entrar na rota das comédias stand up trazendo shows com nomes conhecidos. Na próxima quarta-feira, dia 19, ocorre o espetáculo Gio Lisboa recebe Nando Viana.

O evento será novamente no All In Pub, a partir das 20h. Os ingressos custam R$30 e já estão à venda no site www.sympla.com.br.

Gio Lisboa tem 21 anos e é um dos grandes destaques do stand up comedy nacional. Foi videomaker e roteirista do humorista Cris Pereira. Já se apresentou nas maiores e melhores casas de comédia do Brasil. Nando Viana, 38 anos, é um comediante stand-up, redator humorístico e um dos principais novos nomes do humor no Brasil. Foi responsável pelo primeiro grupo de stand-up comedy de Porto Alegre e tem um especial de comédia disponibilizado na Netflix, o “Nando Viana – Da Turma do Fundão desde 1981”.

Por daiane