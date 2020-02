O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

No período de 13 a 15 de fevereiro, a proprietária da Ane Decor House, Anelise Gerhradt, e a gerente, Josi Horn, estiveram em São Paulo visitando duas das maiores feiras de decoração e artigos para casa do país.

A ABCasa Fair aconteceu no Expo Center Norte e contou com a presença de mais de 400 expositores. É atualmente a maior feira da América Latina de artigos para casa e decoração. Já a ABUP Textil & Home, realizada no Expo São Paulo, conta com muitos expositores de cama, mesa, banho, tapeçaria e tecidos. Muitas empresas expõem em ambas as feiras, que acontecem no mesmo período em locais diferentes.

A empresária Anelise Gerhardt declarou: “tudo que buscamos é para melhorar a experiência e realizar os sonhos de nossos clientes”.

Por Alan Dick