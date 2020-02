Música

O músico Marco Guimarães em conjunto com as filhas Luísa e Júlia lança o projeto Lumaju, que significa as iniciais de Luísa, Marco e Júlia. A família, que já está com dois clipes gravados com covers de versões pop e MPB, lança em março o terceiro clipe com apoiadores e que estará disponível em todas as plataformas digitais, entre elas YouTube, como Lumaju, Instagran triolumaju e Facebook.

Marco Guimarães, que é músico há 30 anos, incentiva suas filhas a entrarem nesse mundo da música. “Desde criança elas acompanham meus shows dos vários projetos musicais que participei. A música também foi muito presente no ambiente familiar e também desde cedo frequentando a Escola de Música Josélia Ferla, na qual sou professor. Tudo começou como uma brincadeira em casa cantando algumas músicas e a coisa foi ficando mais séria nas participações dos meus shows e agora já estamos no terceiro clipe”.

Os apoiadores do projeto são: Escola de Música Josélia Ferla, Val Passos Fotografia, Motolândia Toyota, Dorigon Produtos de Limpeza, Hibisco, Oz Beer House, Tintas Nobre e Loja Santo Refúgio.

Por daiane