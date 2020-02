Obras

Nas últimas semanas, as secretarias de Obras e Agricultura de Marques de Souza realizaram melhorias nas estradas e acessos às propriedades no interior do município, especialmente nas localidades de Linha Atalho e Linha Orlando.

Conforme os coordenadores das pastas, Sérgio Henicka e Roberto Kremer, o trecho atendido vai desde o final do asfalto em Atalho até a divisa do município em Linha Orlando. “Além da estrada geral, foram patroladas algumas estradas vicinais que dão acesso à propriedades e outras comunidades”, comentam.

Linha Atalho e Linha Orlando são as maiores produtoras de suínos e frangos de Marques de Souza. Em virtude disso, diariamente dezenas de caminhões circulam pelas estradas escoando a produção.

Por Alan Dick