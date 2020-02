Bairros

Estão em vigor desde o início da semana, três mudanças no trânsito nas ruas centrais de Arroio do Meio. A rua Júlio de Castilhos passou a ter sentido único desde o entroncamento com a rua São José até a Marechal Floriano Peixoto, facilitando o tráfego de quem se desloca ao Colégio Bom Jesus São Miguel e ao Hospital São José.

Já a rua Mal. Floriano Peixoto, na quadra entre a Júlio Castilhos e a Visconde do Rio Branco, tem sentido único, em direção a Visconde do Rio Branco. Além de melhorar o fluxo, a alteração deve evitar a ocorrência de acidentes que eram frequentes na esquina.

Para que os condutores tenham acesso à rua Júlio de Castilhos, houve mudança também na rua General Daltro Filho, na quadra entre a Visconde do Rio Branco e a Júlio de Castilhos, que passou a ter sentido único em direção à rua do hospital.

A equipe do Departamento de Trânsito do município está orientando os usuários, que também podem buscar informações no departamento ou pelo fone 3716-1166, ramal: 220 e pelo e-mail: transito@arroiodomeiors.com.br.

Por Alan Dick