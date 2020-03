Agrovale

A mobilização da cadeia do milho já tem um ponto de encontro na 21ª Expodireto Cotrijal, que se realiza de 2 a 6 de março, em Não-Me-Toque. O 12º Fórum Nacional do Milho receberá, no dia 2 de março, das 14h às 16h, produtores, pesquisadores e lideranças para um debate com boas perspectivas para quem acredita em um incremento em área cultivada, produtividade e renda.

Otimistas com a realização do evento, os organizadores o projetam com formato diferente e inovador, com o foco nos anseios dos produtores e ressaltando a importância do milho para o sistema de produção. “Vamos abrir espaço para que o Governo do Estado apresente o programa Pró-Milho, através dos profissionais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – Seapdr. No segundo painel, a ideia é reforçar a importância do milho para o Sistema de Plantio Direto, com a participação de pesquisadores e especialistas no tema”, explica Odacir Klein, organizador do evento.

Klein avalia de forma positiva os temas que farão parte da programação do fórum e vê o produtor mais consciente no entendimento da presença do milho no sistema de produção. “O nosso objetivo principal é reforçar conceitos e apresentar dados que comprovam os ganhos de quem investe na cultura”, conclui.

Pró-milho RS

O programa foi idealizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), e tem o objetivo de aumentar a produção do cereal, tornando o Rio Grande do Sul autossuficiente nessa cultura.

O fato de que a produção gaúcha ainda não atende à demanda é um dos motivos para a criação desse programa, lançado oficialmente em Chiapeta, durante o evento de Abertura Oficial da Colheita do Milho, no dia 7 de fevereiro.

Visitantes de mais de 70 países

A Expodireto Cotrijal é uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Focada em tecnologia e negócios, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor como um todo. O principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações, da tecnologia consagrada e sacramentada nos órgãos de pesquisa ou nas empresas privadas, de ótimas oportunidades de negócios e também de importantes debates ligados ao meio rural.

Os benefícios da feira vão da informação assimilada em uma conversa informal entre o pesquisador e o produtor rural, até palestras com foco específico, passando por demonstração estática e dinâmica de produtos e serviços. Tudo está disponível para ser conhecido, avaliado e adotado. A ampla programação encurta caminhos entre as fontes geradoras de tecnologia e o produtor rural.

Realizada desde o ano 2000, a Expodireto Cotrijal atrai visitantes de mais de 70 países. São 250 mil pessoas que passam pelo parque em cinco dias, ávidas por ver o que os cerca de 500 expositores oferecem, nas áreas de máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal, produção animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços voltados ao campo.

presença de instituições financeiras possibilita o acesso dos produtores rurais à linhas de crédito de órgãos oficiais ou empresas privadas. Dessa forma, em um mesmo espaço, o produtor rural tem condições de conhecer, avaliar e adotar avanços que o auxiliem no aumento da produtividade, na solução de problemas específicos e na viabilização da atividade.

O parque onde acontece a feira conta com 98 hectares de infraestrutura completa, proporcionando aos expositores oportunidades de negócios e lançamento de novos produtos e equipamentos para pequenas, médias e grandes propriedades. E a entrada é gratuita.

Por Alan Dick