O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Dificilmente se vê alguém que não carregue consigo ou tenha em sua mesa de estudos ou trabalho, um squeeze ou garrafinha de água. Beber água várias vezes ao longo do dia é importante em todas as idades e essas garrafas coloridas e práticas podem acompanhar a pessoa em qualquer atividade. É cada vez mais comum que as pessoas optem pelas reutilizáveis e deixem as descartáveis de lado. Em um mundo ideal, seria importante que todos fizessem essa troca sustentável, dada a quantidade de lixo no meio ambiente. Mas é importante também se atentar a um fato: as garrafas reutilizáveis precisam ser limpas frequentemente.

Muitas pessoas têm dificuldade de lavar estes utensílios, seja pelo modelo de difícil lavagem, seja por pensar em não haver necessidade, já que as garrafas, geralmente, só carregam água. Porém é importante saber que a umidade é um excelente propagador de micro-organismos. Por isso, as garrafas d’água devem ser lavadas. Os germes podem contaminar a garrafa e, para isso, basta o contato da boca e das mãos sujas ao fechar a garrafa após o uso.

Além de ficar atento à limpeza, é importante saber o que usar em cada tipo de material. Se a garrafa for de alumínio, melhor não limpar com substâncias ácidas (como o vinagre) nem com o bicarbonato que, sendo alcalino, reage com o alumínio causando perda de brilho e cor do material. O vinagre é corrosivo e dependendo do material, pode danificar a garrafa.

Detergente e água – Uma gota de detergente e água morna. É somente isso que precisa para lavar garrafas, principalmente as de aço inoxidável. Para limpar, coloque água pela metade na garrafa, uma gota de detergente, agite vigorosamente, e enxague. Repita o processo até limpar completamente o recipiente e deixe secar. Limpe também a tampa da garrafa com todas as suas saliências.

Vinagre – O vinagre é um excelente desinfetante, desengordurante e neutralizador de odores. Ele pode ser usado para limpar garrafas mas se estas forem de plástico e outros materiais não corrosivos. Basta adicionar um pouco de vinagre branco e água, deixar agir durante um bom tempo, inclusive da noite para o dia, e enxaguar. Limpe bem também a tampa da garrafa.

Bicarbonato de sódio – Utilize 1 colher de bicarbonato de sódio e água para limpar a garrafa. É possível ainda recorrer a uma escova de dentes para ajudar na limpeza das partes internas. Lembre-se de deixar a escova apenas para esse fim.

Escova – Em qualquer caso, tenha sempre uma escova específica para limpar a garrafa (mesmo uma de dente ou aquelas de limpar mamadeira), principalmente se a garrafa for de boca estreita e de difícil higienização das paredes e parte do fundo. Use esta escova somente para este fim.

Na hora de escolher a garrafa, se desejar comprar uma, prefira aquelas com fundo removível ou que tenham um modelo mais simples, sem muitos detalhes, principalmente na tampa e que contenham fluxo unidirecional, para evitar que a água que já ficou em contato com a boca volte para o recipiente. Quando não estiver usando-a, deixe-a aberta, sem tampa, para evitar manchas, mofo e mau cheiro.

Evite usar garrafas descartáveis de plástico pois elas liberam compostos químicos, principalmente quando em contato com o calor, o que pode ser prejudicial para a saúde.

Por Alan Dick