O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Domingo foi o dia de prestar homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, em Arroio do Meio, naquela que é considerada uma das maiores festas religiosas da cidade. Pontualmente às 9h, ao som de foguetes, foi dado início à procissão que partiu da frente da capela e passou pelas ruas do bairro que carrega o mesmo nome da padroeira.

Fiéis vindos de várias localidades do município e de outras cidades rezaram e entoaram cânticos enquanto caminhavam, embalados pelo grupo litúrgico da paróquia. Vários carregavam flores. Nas casas do bairro, a fé era demonstrada por meio da decoração de nas cores azul e branco, as cores de Nossa Senhora. Muitos também montaram altares com imagens na frente das residências. Entre as preces, o pedido principal por proteção e pela paz entre os homens. Segundo o presidente da comunidade, Guinter Altmann, a caminhada reuniu mais de 800 pessoas.

Festejos e inauguração

Chegando ao Balneário Municipal, a procissão desceu até o rio Taquari, pelo caminho cujo calçamento foi realizado recentemente, em um trabalho mútuo entre Administração e comunidade. A imagem da santa foi colocada em uma das embarcações onde foi realizada a procissão fluvial. Destaque para a colocação de alevinos na água, para repovoamento do rio, das espécies lambari e jundiá, realizada em parceria com o Rotary Club de Arroio do Meio.

De volta à terra firme, a imagem foi levada ao salão da comunidade onde foi rezada missa pelo padre Alfonso Antoni, seguida do almoço festivo. Durante a tarde a festa seguiu com a banda Dose Dupla e os sorteios da rifa.

Ainda durante as festividades, antes do início da missa, ocorreu a entrega simbólica da obra de revitalização da Orla do Rio Taquari/Balneário Municipal. A obra recebeu um investimento na faixa de R$ 30 mil.

Por daiane