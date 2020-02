O Alto Taquari - Cotidiano

Social

Uma badalada festa de 15 anos foi realizada na noite de sábado, dia 15, no Salão da Comunidade Santos Reis da Barra do Forqueta. A estrela da comemoração foi a menina Luiza Atkinson Marques, filha de Sabrina e Celsinho Atkinson Marques, que na sexta-feira, dia 14, completou seus 15 aninhos. A festa foi completa com decoração de balões em tom cor de rosa, show de luzes, dança em tapete, jantar e música com Companhia Musical. A aniversariante recebeu os cumprimentos dos pais, avós, tios, primos, primas e das manas Alice, Elisa e Eloisa, além de amigos que curtiram muitos abraços e selfies com a homenageada.

Por Alan Dick