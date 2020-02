Outros esportes

Os professores e diretoria da Escolinha Prata da Casa aguardam os alunos, às 9h deste sábado, dia 22, no Clube Sete de Setembro de São Caetano, para o início dos treinos para temporada de 2020.

Lembrando, que durante a semana, nas terças-feiras também haverá treinos no Sete das 15h às 17h e das 17h às 19h no Glória. Nas quartas-feiras das 17h às 19h no ginásio da Escola João Beda Körbes. Nas quintas das 15h às 17h no Sete. E sábados das 9h às 11h no Sete.

COMPETIÇÕES, OPORTUNIDADES E PARCERIAS – Na quarta feira, dia 19, o coordenador da Escolinha Prata da Casa, Emerson Neves, recebeu a visita do empresário Léo Ferreira, da LF Soccer. O intuito do encontro foi renovar a parceria por mais uma temporada e comunicar a ida do atleta Yago Sauter para o Bahia. Jogador que atuava no Juventude de Caxias do Sul se apresenta na próxima semana ao clube baiano.

Na última sexta escolinha fez bons jogos PELA Copinha Pituca contra equipe do Atlético Júniors de Guaporé. Na segunda feira, a Prata da Casa confirmou participação no Campeonato Estadual Inovação de Categorias de Base que inicia em março.

Por Alan Dick