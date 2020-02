Social

O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, recebeu no dia 30 de janeiro, em Brasília, o exemplar do livro “O Tempo é o Senhor da Razão e Outras Crônicas”, escrito pelo jornalista e colunista do jornal O Alto Taquari, Gilberto Jasper. O exemplar, autografado e com dedicatória, foi entregue por Derli Gualberto Oliveira Moraes, colega de Nico na assessoria do gabinete do deputado estadual tenente-coronel Zucco.

Por Alan Dick