Educação

Os meses de férias têm uma atmosfera diferente. Sentindo-se no ar uma mudança no espírito. Parece que o sol brilha mais (mesmo nos dias de chuva) e a vontade de brincar e alterar a rotina é grande. Essa disposição contamina os pequenos. A mudança nas atividades rotineiras envolve as crianças numa aventura e enriquece as relações.

Assim, durante os meses de janeiro e fevereiro, a Emei Criança Esperança, de Travesseiro, desenvolve o projeto “Brincando nas Férias”, com o objetivo de proporcionar às crianças o contato com atividades e materiais diferenciados, levando-as a experiências significativas e potencializando seu desenvolvimento, além de proporcionar autoconhecimento, fortalecimento de vínculo com as educadoras e com os colegas, momentos de lazer, exploração dos espaços da escola e ambientação com a nova sala. Durante todos os dias são desenvolvidas diferentes atividades. O projeto segue até dia 17 de fevereiro.

Por Alan Dick