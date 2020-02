O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Iniciada nesta semana, com o tradicional tríduo, a celebração em honra à Nossa Senhora dos Navegantes, realizada em Arroio do Meio, no bairro que recebe o mesmo nome da padroeira, terá a culminância no domingo, dia 9. A partir das 9h, a procissão sai, conduzindo a imagem da santa pelas ruas do bairro, em direção ao rio Taquari.

Um dos diferenciais deste ano é a rampa de acesso ao rio, construída recentemente, facilitando o acesso ao rio. Conforme o presidente da comunidade, Guinter Altmann, esta era uma reivindicação antiga na comunidade, que agora se concretiza.

Pelas águas do Taquari, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, que foi especialmente restaurada para as festividades, é conduzida em procissão fluvial. Na oportunidade haverá a colocação de cerca de dois mil alevinos na água, para o repovoamento do rio, atividade desenvolvida pela comunidade com colaboração do Rotary Club de Arroio do Meio.

Ao retornar para a terra firme, será celebrada a missa ao ar livre, na área do Balneário Municipal. Após a missa, ocorre almoço na sede comunitária e, à tarde haverá festejos populares com animação do conjunto Dose Dupla. Às 16h será feito o sorteio da Ação Entre Amigos, cujos números estão à venda com os membros da diretoria e poderão ser adquiridos até o dia da festa. “Fica aqui nosso convite para toda a comunidade para que prestigie esta programação. Lembrando que, para o almoço, devem levar seu prato e talheres”, ressalta Altmann. Ele esclarece que, neste ano, a data da celebração não coincidiu com o dia da padroeira a pedido de populares. “As pessoas pediram para que não fosse no início do mês porque ainda não tinham recebido o pagamento”, justifica. Ele explica ainda que a imagem que sairá em procissão, restaurada recentemente pela professora Arivane Berté Bruxel, não é a antiga, devido ao cuidado com esta, que já tem 90 anos e fica exibida no interior da capela.

Por Alan Dick