Eventos

As rotarianas do Rotary Club Arroio do Meio estão preparando para o dia 6 de março o 6º Chá Rock Bingo. A noite especial, preparada para as mulheres terá surpresas, música boa e um ambiente especialmente preparado para elas. O evento ocorre no clube Esportivo Arroio do Meio e será beneficente, contemplando o banco ortopédico e outros projetos sociais do Rotary.

Por Alan Dick