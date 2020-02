O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Na segunda-feira, dia 10, será promovida palestra pelo Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha – Sustentabilidade e as Novas Gerações – do CTG Querência do Arroio do Meio. Será a partir das 20h30min, no próprio CTG. O palestrante é o médico Sérgio Kniphof, graduado em pediatria clínica, especialista em adolescência, terapia de família e gestão de sistemas de saúde. O tema abordado será convivência em grupo e respeito mútuo.

Conforme a coordenadora cultural da entidade, da gestão 2020, Iranice Theves Reisser, o evento é aberto ao público, aos sócios, dançarinos, famílias, amigos e representantes de outros CTGs. A palestra marca o reinício das atividades dos grupos da invernada artística (Dente de Leite, Mirim, Juvenil e Veterana), bem como o grupo do prendado.

“O tema escolhido vem ao encontro da convivência entre as pessoas que frequentam o nosso CTG. E em torno desta convivência, que abrange diferentes faixas etárias, raça, classe social. Vem para abordar o quanto é importante o respeito entre as pessoas. Trabalhamos com grupos de pessoas dentro do CTG. E além de cultuar a tradição gaúcha por meio da dança, declamação, ações sociais, trabalho com escolas, APAE, Amai, Univates, zelamos pelo convívio de respeito diante das diferenças entre as pessoas”, explica.

A coordenadora salienta que o CTG preza pelo convívio familiar por ser uma entidade que abraça carinhosamente as famílias das crianças e jovens que frequentam e participam de suas ações. “O respeito é fundamental para que grupos tenham uma convivência saudável e feliz”, conclui.

Gestão 2019-2020 de Prendas e Peões do CTG

1ª Prenda – Anita Glória Rempel Fontana

2ª Prenda – Eduarda Elisa Scherer

3ª Prenda – Adria Laiane dos Santos Leite

1º Peão – Felipe Ritiel Machado

1ª Prenda Juvenil – Amália Rempel Fontana

2ª Prenda Juvenil – Júlia Daltoé Scherer

1º Guri – Erick da Silva Müller

1ª Prenda Mirim – Isabelli Gomes Schwarzer

2ª Prenda Mirim – Emanuelly Stefani

1º Piá – Bruno Michel Gehlen

1ª Prenda Pré-Mirim – Giovana Carolina Gasparotto Fuhr

2ª Prenda Pré-Mirim – Manuela Rauber

Prenda Pré-Mirim – Manuela Damasceno

Piazito – Davi Leal Viana

Prenda Veterana – Simoni Tem Pass

Peão Veteran– o Airton Pedro Tem Pass.

Por Alan Dick