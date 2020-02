O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

As rotarianas do Rotary Club Arroio do Meio estão preparando para o dia 06 de março o 6ª Chá Rock Bingo que será realizado no Clube Esportivo Arroio do Meio. Na noite serão quatro rodadas de bingo e cartões extras poderão ser adquiridos na noite. O momento especial preparado para as mulheres terá surpresas, música boa e ambiente especialmente decorado para que todas sintam-se acolhidas e possam passar momentos agradáveis e ainda contribuir com o banco ortopédico e outros projetos sociais do Rotary.

Por Alan Dick