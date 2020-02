Outros esportes

No domingo dia, 16, o município de Santa Clara do Sul sediou a abertura da Copa MTB dos Vales. Oito atletas da equipe Catracas Bikers de Arroio do Meio, competiram na prova, obtendo bons resultados, incluindo pódios.

Entre os desafios que foram superados, o sol escaldante em uma pista desafiadora de 4km com muitas subidas íngremes e descidas técnicas onde as pedras e buracos tomavam conta do trajeto.

O ciclista Eliezer Correia que disputava a categoria Master A1 fez uma largada espetacular, liderou três das quatro voltas que seriam a prova dele, mas devido ao forte calor e a vontade de vencer acabou sendo traído por seu organismo e teve uma queda brusca de glicose o qual o levou a abandonar a prova.

CLASSIFICAÇÃO:

Josué Delazeri – 4°na Estreantes

Arthur Schmitt – 7º Estreante

Anderson Corso – 6° Juvenil

Ederson Frolhich – 4° Juvenil

Émerson Frolhich – 1° Paraciclismo

Thiago Brentano – 9º Master A1

Joel De Lima – 4°Master B2

Cris Scherer – 1°Master feminino

Por Alan Dick