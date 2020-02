O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Lajeado recebeu na noite de quarta-feira, dia 5, um espetáculo de comédia estilo stand up. O local escolhido foi o All In Pub. A casa ficou lotada e os presentes deram boas risadas com Gio Lisboa e Igor Guimarães. A noite teve ainda a participação surpresa dos comediantes Paulo Rosa e Eric Clapton.

Conforme Rodrigo Sivinski, um dos organizadores do evento, o objetivo é inserir Lajeado na agenda dos shows de comédia estilo stand up, recebendo grandes nomes nacionais. Ele adianta que daqui a 15 dias será realizado mais um espetáculo.

Por Alan Dick