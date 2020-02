O Alto Taquari - Cotidiano

Culinária

Com grande alegria e com o coração cheio de amor, Isoldi Krein Schneider e Vanessa Schneider comemoram um ano de loja, da Casa de Doces Mamão com Açúcar. Para marcar essa data, prepararam um dia especial, um dia de celebrar com seus clientes todas as aprendizagens, todas as conquistas e todo o apoio que receberam. No sábado, dia 01 de fevereiro, ocorreu o evento de aniversário com lançamentos de várias novidades, disponíveis para degustação, que agora farão parte do cardápio de doces.

“O amor pelo que fazemos é o que nos motiva a aperfeiçoar e crescer cada dia mais. Aos nossos clientes, o nosso muito obrigada! Gratidão é a palavra que define o nosso sentimento. Vocês são nossa inspiração. Que possamos fazer parte de mais momentos especiais na vida de vocês. Venham adoçar o dia de vocês com a gente! ”

O horário de atendimento é de quarta a sexta das 12h às 18h e aos sábados das 10h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Para entrar em contato, solicitar o cardápio, esclarecer dúvidas, montar orçamentos é só contatar pelo telefone (51) 99788-6730 ou ir até a loja na Rua Theobaldo Kaffer, 198, Centro, Arroio do Meio.

Por Alan Dick