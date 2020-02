O Alto Taquari - Cotidiano

Social

O último dia 9 de fevereiro foi uma data muito significativa para Onivo e Nelci Kuhn. Eles comemoraram os 50 anos de casamento na presença dos quatro filhos Rejane, Adriane, Jovane e Ernane, netos, bisneto, demais familiares e amigos. O padre Décio realizou celebração especial de renovação dos votos e após, foi realizada divertida festa que foi até o entardecer do domingo ao som de Sedenir Bruxel. Parabéns e vida longa ao casal!

Nelci estava linda no vestido assinado por Iselda Pelison e a Foto Real registrou o momento com fotos e filmagens.

Por daiane