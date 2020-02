O Alto Taquari - Cotidiano

Comportamento

“Asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar”. O trecho de um dos ensinamentos de Dalai Lama se encaixa muito bem no momento vivido por Genésio Rockenbach, de Arroio do Meio. Na década de 1970 ele ingressou no curso de Letras da Univates, mas por diversas questões teve de abandonar os estudos. Em 2020, com 70 anos de idade, Genésio prestou vestibular e é bixo do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Taquari – Univates.

Bancário aposentado, Genésio conta que vários fatores o motivaram a retomar os estudos. Durante os anos finais do ensino médio, ele teve contato com a psicologia, e o Tratado de Filosofia de Régis Jolivet, que segundo Genésio “eram admiráveis”. Motivado pela esposa Noeli, psicóloga de formação, e pela filha Bruna, Genésio decidiu dar esse passo importante após ler uma matéria em um jornal. “Li uma reportagem que falava de uma senhora de 93 anos que estava se formando. Nessa hora eu me questionei: por que não?”

Rockenbach afirma que, mesmo motivado, por um instante se sentiu receoso de estar em um ambiente tomado por jovens. “Fiquei bem mais tranquilo, pois tanto no vestibular quanto na matrícula fui muito bem recepcionado por todos na Universidade. Todos muito acolhedores”, explica.

“Minha esposa e meus filhos têm me elogiado bastante, espero corresponder às expectativas deles e retribuir esse carinho. Com certeza será uma experiência ímpar. Quem sabe com isso eu possa estimular mais pessoas de idade a terem coragem de realizar seus sonhos”, afirma Genésio.

Ele relata que durante seu trabalho sempre primou pelo bom atendimento, contando que, naquela época, por vezes exercia função de conselheiro, de psicólogo, tendo em vista a necessidade de cada pessoa. “Hoje me impressiono com os problemas psicológicos no convívio social e a grande demanda na busca de ajuda. Talvez eu possa ajudar pessoas que precisem”, finaliza.

