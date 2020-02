Outros esportes

No próximo dia 28, a Associação Vale do Taquari de Esportes (Avates) faz uma peneira para seleção de novas atletas. A intenção é agregar mais meninas com potencial às equipes.

Conforme o técnico da Avates, Rodrigo Rother, a peneira é destinada a meninas nascidas de 2009 a 2003. A apresentação deve ocorrer às 14h, no Ginásio Ito Snel, que fica na rua Tancredo Neves, s/n, no bairro Oriental, em Estrela. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local. “O único pré-requisito é ter muita vontade de aprender”, ressalta Rodrigo.

O trabalho da Avates tem o foco na formação do atleta. Em 2019, as jogadoras das seis categorias da Languiru/Colégio Martin Luther/Avates, fizeram 479 jogos. Atualmente, a associação tem 70 meninas nas equipes de competição. Além disso, 500 crianças nas escolinhas e projetos sociais em Estrela, Arroio do Meio e Santa Clara do Sul.

As equipes de voleibol da Avates e do Colégio Martin Luther contam com o apoio da Cooperativa Languiru, Univates, Prefeitura de Estrela, Benoit, Docile, Plastrela, Loja Pró Sport, Sicredi e nutricionista esportiva Tainá Lopes da Silva.

Por Alan Dick