O Alto Taquari - Cotidiano

A campeã do Carnaval de São Paulo, Águia de Ouro, teve na ala Amigos da Bateria a presença da arroio-meense Cláudia Kerbes (Iaia). O enredo “O poder do saber” deu o primeiro título ao grupo especial à escola, fundada em 1976. O anúncio das campeãs foi feito na quarta-feira, dia 26, e o desfile das campeãs será realizado no próximo dia 29, a partir das 21h com Morro da Casa Verde. Seguida pela Acadêmicos do Tucuruvi, Vai Vai, Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Mocidade Alegre, Mancha Verde e encerra às 4h do domingo, dia 1º de março, com a vencedora Águia de Ouro.

Cláudia que participa do desfile da escola desde o ano passado disse que a sensação é indescritível: “Foi a experiência mais incrível que eu tive aqui em São Paulo, já no ano passado. E, neste ano, com a vitória, é sem explicação”.

Cláudia reside na Vila Madelena, São Paulo, há 14 anos, onde mantém escritório de arquitetura.

Por Alan Dick