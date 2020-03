Agrovale

Observo que, com o passar dos anos, a eficiência, a melhoria e a tecnologia investidas para se obter melhores resultados na lavoura, devido a dependências, são resultado de quem pensou: “se eu não investir, vou ficar para trás e deixo de empreender”.

O termo ‘empreender’ significa decidir/realizar (tarefa difícil e trabalhosa); tentar e/ou pôr em execução; realizar. É uma tomada de decisão que é individual, normalmente aliada à família e algumas oportunidades que surgem no mercado. Exemplo disso são inúmeras startups hoje no mundo, fastfoods, a própria cervejaria artesanal, entre várias que podemos citar…

Não é simples assim, pois existem muitas coisas que travam ou amarram o processo. Mas o empreendedor disposto a encarar esse caminho novo, normalmente faz o seu mercado e, à medida em que o seu negócio vai ganhando espaço e clientela, é natural o faturamento e os novos investimentos mais ambiciosos.

Voltar a estudar após longos anos parado normalmente é o mais difícil, porque é mais fácil arrumar uma desculpa do que se dedicar à sala de aula e à bibliografia. Normalmente a pessoa que embarca nessa viagem estudantil observa um mundo muito mais interessante e inúmeras oportunidades a fim de inovar e buscar lucros.

Aliado a isso, a cultura europeia, tem esse diferencial de desbravar e empreender, a fim de conseguir se ajustar dentro de uma realidade e obter lucros.

A todos os leitores desta coluna, digo que olhem para a frente. Observem o que está acontecendo ao seu lado. Como posso melhorar meu ambiente de trabalho, o que pode ser melhorado dentro da propriedade a fim de reduzir custos, facilitar meu manejo, ter mais lucratividade e sair do tradicional?

Obviamente a palavra mudança para muitos é árdua, pois sempre entramos naquela: “ah, eu sempre fiz assim e deu certo, porque mudar?” Aos mais antigos, ou melhor, aos amantes de vinhos, que costumam beber sempre do mesmo vinho, o VINHO VELHO, dá para dizer que quando provam do NOVO VINHO, normalmente o novo terroir (conjunto de fatores na produção do vinho que são somados e engarrafados) há uma ação do homem, que com sua inteligência e capacidade de inovar, atribui um excelente terroir ao vinho, agregando valor.

Com o tempo o dinheiro vem, basta manter o foco e seguir firme. Normalmente o retorno não é imediato, mas no momento que chega, olhar pra trás e ver o quão árduo foi o caminho e ver a vitória, a realização e a concretização do caminho percorrido, dá uma sensação do quanto valeu a pena.

A maior dificuldade é sair da zona de conforto. Querer a mudança e empreender. Nunca é tarde. Embarque em uma nova viagem na sua vida e conheça o novo profissional que está dentro de você.

Por Alan Dick