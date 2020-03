O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Após uma semana de folia, regada a excessos alimentares e bebidas alcoólicas, é fundamental beber muita água e fazer uma limpeza através alimentos leves e desintoxicantes. Com relação à água, a hidratação neste período de pós-festa é muito importante para ajudar a aliviar os efeitos colaterais dos exageros, principalmente da bebida alcoólica, que são as dores de cabeça, desidratação, inchaço e falta de energia, como explica a nutricionista Carla Holz, de Arroio do Meio.

“O corpo humano é composto de aproximadamente 70% de líquido, por isso é importante sempre repor o que você perde. Além de ajudar a hidratar, a água tem a função de enviar as vitaminas necessárias para o bom funcionamento de alguns órgãos como rins, intestino, coração e pulmões”, descreve.

Muitos acham que o álcool hidrata, mas é justamente o contrário. O álcool aumenta a quantidade de urina produzida pelo organismo, causando uma maior eliminação de líquidos e, consequentemente, levando à desidratação. Mesmo sabendo da importância que a água tem para o nosso corpo, principalmente nessas épocas, muitos não estão habituados a tomar água na quantidade necessária, ou não gostam da bebida porque é sem sabor ou a acham ruim.

Para driblar esses problemas e deixá-la mais refrescante ou “atraente”, a dica são as águas saborizadas. É só colocar folhas de hortelã, pedaços de frutas (como morango, limão ou abacaxi por exemplo), em uma jarra cheia de água e ainda para potencializar o efeito de detoxificação, pode-se acrescentar pedaços de gengibre. A água de coco também é excelente para hidratar e repor os sais minerais perdidos através do suor.

Para saber o quanto de água beber, faça o cálculo. A nutricionista explica que você deve multiplicar 35ml de água pelo seu peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 60kg deve tomar 2,1 litros de água (7-8 copos/dia) e uma pessoa de 80kg deve tomar 2,8 litros de água (14 copos/dia).

“Outro detalhe importante, que deve ser lembrado, é que o consumo de água deve ser realizado durante o dia inteiro e não querer beber somente tudo em um período do dia. Portanto, não se esqueça de beber muita água nesta semana. Seu organismo agradece”.

Por Alan Dick