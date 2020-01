Outros esportes

O grupo de jogadores do Veterano do Juventus de São Caetano, esteve reunido para um momento de confraternização na noite de sábado, na residência do técnico Paulo Dick. Em 2019, o grupo que manda seus jogos no campo do Passo do Corvo, disputou 46 jogos com 27 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O ataque marcou 134 gols e a defesa sofreu 97. A temporada de 2020 será aberta dia 18, quando joga no Passo do Corvo com Os Pedreiros.

Por Alan Dick