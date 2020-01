Obras

Moradores do perímetro ainda não asfaltado da ERS-482, das localidades de Dona Rita e Arroio Grande, Arroio do Meio, estiveram reunidos na noite de segunda-feira, no Sport Clube União, quando definiram um plano de ação para cobrar às autoridades a realização urgente da obra. O encontro começou com uma roda de conversa, na qual cada morador se apresentou e expressou sua indignação com a demora para execução do asfalto.

Entre as reclamações, a perda de qualidade de vida devido à poeira excessiva, que leva as pessoas a manterem os imóveis continuamente fechados, impede de colocar roupas no varal e provoca doenças respiratórias, e o abandono nas políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, que demandam de obras de infraestrutura.

A ideia do grupo é externar o sentimento que, muitas vezes, somente é compartilhado nas redes sociais. A primeira medida será a instalação de placas padronizadas com frases impactantes em praticamente todas as propriedades com áreas lindeiras a rodovia, especialmente nos pontos mais estratégicos. “Temos muito para dizer. Já há asfalto em diversos locais do RS a fora, com fluxo muito inferior aos 1,6 mil veículos que circulam aqui diariamente, e o povo tem que engolir essa poeira. Por aqui circula o maior PIB per capita da produção de integrados do RS. Não ter asfalto é ridículo”, externaram.

Além do orçamento municipal, convênio com o Daer para o repasse de líquidos de CBUQ e verbas extras como a do Pré-sal – que segundo projeções, vão viabilizar um novo techo de dois quilômetros de asfaltamento até a propriedade de Marino Spellmeyer, ainda em 2020 – o grupo cobra o repasse de emendas parlamentares, adesão a financiamentos e a ampliação da frota do Programa Passo à Frente, para preparar a base com máquinas do município.

Presente no encontro, o vereador Rodrigo Kreutz (MDB), procurou esclarecer os moradores mais revoltados, em torno dos avanços nas modalidades de convênio e desburocratização para utilização de recursos próprios e as vantagens de se manter a via estatizada, e das realizações do atual governo. Mesmo assim, a progressão de obras em outras localidades, como Linha 32, Picada Arroio do Meio, Passo do Corvo, Palmas e o recapeamento no Centro, chateou os mais críticos. “Essa rodovia é prioridade há mais de 20 anos, não as outras”, revidaram.

O encontro foi organizado por um grupo apartidário, que formou uma comissão multifuncional, que pretende unir os moradores em torno do principal sonho coletivo da comunidade. A mobilização deve se intensificar especialmente no período eleitoral, com presença nas sessões da Câmara de Vereadores e manifestações na mídia regional. Não está descartada uma manifestação mais radical nas urnas em outubro de 2020.

O subprefeito do distrito, Gerson Werner, também esteve presente na reunião. A vice-prefeita, Eluise Hammes, moradora da localidade não marcou presença. Representantes do Executivo e Legislativo não foram convidados, pois a intenção era promover inicialmente apenas um encontro de moradores.

Comissão: Adonis Felipe Lagemann, Alessandra Martina Raaschen, Rodrigo Kreutz, Hugo Schmidt, Adelaide Janete Friedrich, Iara Lermen, Délio Rockenbach, Jean André Kehl, Ademir Kronbauer e Melquior Biasibetti

Por Alan Dick