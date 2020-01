Geral

A Universidade do Vale do Taquari – Univates oferece diferentes modelos de incentivos financeiros para quem deseja ingressar no ensino superior. O auxílio pode ser contratado na própria Instituição ou diretamente em bancos como Banrisul, Bradesco, Santander e Sicredi. Conheça mais sobre cada uma das opções:

Credivates – O Credivates 1.0 é um programa que objetiva viabilizar o pagamento de parte das semestralidades dos estudantes dos cursos de graduação presenciais, como bacharelados e cursos superiores de tecnologia, após a conclusão do curso. O programa permite o adiamento do pagamento para depois da conclusão do curso de, no máximo, 50% da semestralidade contratada pelo aluno.

Assim, o acadêmico beneficiado deve pagar regularmente, durante o semestre de estudo, a parte da semestralidade não contemplada pelo financiamento. Já o valor financiado deve ser pago, atualizado pelo valor do crédito da Univates, a partir do primeiro mês após a conclusão do curso e no mesmo período de utilização, ou seja, se o aluno contratar o financiamento durante quatro anos para a realização de seus estudos, ele terá quatro anos a partir da conclusão dos estudos para quitar o valor financiado.

O Credivates 2.0 é um financiamento sem juros e com parcelas fixas exclusivo da Univates. Há três opções de parcelamento, sendo possível escolher a quantidade de disciplinas que deseja cursar ao longo do semestre sem pagar mais por isso. Isso significa que o valor da parcela independe da carga horária matriculada no semestre. Podem utilizar o Credivates 2.0 os estudantes matriculados nos cursos técnicos e de graduação presenciais (bacharelados e tecnólogos), exceto Medicina e licenciaturas, com matrizes curriculares organizadas em disciplinas de 40 horas e seus múltiplos.

Bolsa Licenciatura – O programa possibilita que estudantes dos cursos de licenciatura paguem uma parcela fixa por mês, independentemente da carga horária contratada no semestre. Pode gerar economia de até 50% no valor total do curso, dependendo da quantidade de disciplinas cursadas pelo estudante. Podem utilizar a Bolsa Licenciatura todos os estudantes matriculados nos cursos de licenciatura na modalidade presencial.

Demais financiamentos em bancos – O Bradesco oferece financiamento para estudantes de todos os cursos de graduação (presenciais e a distância). Para alunos de pós-graduação lato e stricto sensu (especialização, mestrado e doutorado), as opções de financiamento são, além do Bradesco, a Cooperativa Sicredi Integração RS/MG e o Santander.

Todo processo de análise de crédito, simulações, análise de documentação e contratação será feito pelo banco, sem envolvimento da Univates.

Para estudante de Medicina – Para os estudantes de Medicina da Univates, o Banrisul e o Bradesco são possibilidade de agentes financiadores. As condições (taxas, prazos etc.) são negociadas entre o banco e o aluno, sem interferência da Univates. O Unicred VTRPP e Santander também oferece financiamentos.

