Está aberto o período para interessados em participar de concurso público do município de Travesseiro, para os cargos de Assistente Social, Médico Veterinário e Nutricionista, com necessidade do candidato ter curso de nível superior. Outro concurso será para Auxiliar Administrativo, com a necessidade de ter nível médio. Os interessados em participar destes concursos devem se inscrever até as 23h59min do dia 23 de janeiro através do site www.schnorr.com.br.

Por Alan Dick